Darum lässt Bischofshofen-Sieger Tschofenig nächste Weltcup-Station aus

Adler-Cheftrainer Andreas Widhölzl zieht nach der für einige seiner Topspringer nicht ganz nach Wunsch verlaufenen Vierschanzen-Tournee die Reißleine. Bischofshofen-Sieger Daniel Tschofenig und Punkterekordmann Stefan Kraft pausieren bei der nächsten Weltcup-Station in Zakopane.

Die beiden Mit-Dominatoren der letzten Saison wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Mit Markus Müller nominierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nur einen Ersatz, der siebente österreichische Startplatz bleibt frei.

Shootingstar Embacher jagt ersten Weltcup-Sieg

Das Aufgebot bilden neben Müller die bei der Tournee auf dem Podest gelandeten Jan Hörl und Stephan Embacher sowie Manuel Fettner, Maximilian Ortner und Jonas Schuster.

In Zakopane stehen am Samstag ein Team- und am Sonntag ein Einzelbewerb auf dem Programm. Der slowenische Tournee-Dominator Domen Prevc wird in Polen ebenso antreten wie sein in Innsbruck und Bischofshofen wegen eines Anzugvergehens gesperrter Landsmann Timi Zajc. Für Stephan Embacher ist das die nächste Chance auf den ersten Weltcup-Sieg.

Sapporo: Mega-Strapazen vor Skiflug-WM und Olympia

Nach dem Zakopane-Wochenende geht's nach Sapporo (Japan), wo am 17./18. Jänner zwei Großschanzen-Konkurrenzen am Programm stehen. Sehr wahrscheinlich, dass ÖSV-Asse diese anstrengende Reise im Hinblick auf die Skiflug-WM in Oberstdorf (23./24. Jänner) und die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina (6.-22. Februar) auslassen werden.

Gesamtweltcup: Tschofenig 605 Punkte hinter Prevc

Die Chancen auf den Gesamtweltcupsieg sind ohnehin längst dahin. Als bester Österreicher liegt Daniel Tschofenig auf Platz 6 - sein Rückstand auf "Domenator" Domen Prevc: 605 Punkte.