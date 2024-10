Wunder-Teenie Nina Skerbinz glänzt bei Tischtennis-Heim-EM

Österreichs Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler sind mit Erfolgen in die Heim-Europameisterschaft in Linz gestartet.

Zwei ÖTTV-Männer und alle vier -Frauen, darunter die erst 14-jährige Nina Skerbinz, haben am Dienstag mit jeweils zwei Siegen die erste Qualifikationsrunde überstanden und spielen am Mittwoch im Play-off um den Einzug in die Hauptrunde.

Skerbinz fegt über ihre Gegner hinweg

Karoline Mischek, Anastasia Sterner, Liu Yuan und Skerbinz sicherten sich in ihren Vierergruppen einen der ersten zwei Plätze, die den Aufstieg bringen. EM-Debütantin Skerbinz besiegte dabei die weitaus höher eingeschätzte Polin Natalia Bogdanowicz und anschließend auch die Slowakin Ema Labosova jeweils mit 3:1. Für die vier Österreicherinnen geht es am Mittwochvormittag um den Gruppensieg und dann ins Play-off.

Bei den Männern haben der 45-jährige Routinier Robert Gardos und Andreas Levenko ihre Dreier-Gruppen souverän gewonnen und stehen ebenfalls im Qualifikationsfinale.