Alligator bei Toronto-Trainingssession als ungebetener Gast - Club später auf Twitter: 'Haben Ale Gator kurzzeitig ausgeliehen'.

Ein Alligator hat sich diese Woche in Orlando bei einer Fußball-Trainingssession nicht daran gehalten, dass diese eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt war. Das Reptil näherte sich den Spielern des Major-League-Soccer-Clubs Toronto FC, die wiederum beobachteten in sicherem Abstand das Schauspiel. Ein Verantwortlicher versuchte in einem Golf-Cart sitzend das Krokodil vom Platz zu treiben.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) ????#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

"Wir reden immer darüber, furchtlos und aggressiv (in den Spielen, Anm.) anzutreten", sagte Coach Chris Armas. "Aber in so einem Moment denkt man daran natürlich nicht." Später kommentierte der Club den Zwischenfall auf Twitter mit Humor. "Toronto FC hat mit Ale Gator eine leihweise Kurzzeitverpflichtung abgeschlossen", steht da zu lesen. Der Club ist während der MLS-Saison wegen der Corona-Restriktionen ähnlich wie der NBA-Club Toronto Raptors in Florida stationiert.

In der vergangenen Woche waren auch beim Teamevent der Golfer in New Orleans zwei Alligatoren gesichtet worden.