27:14 - Danube Dragons holen in der Schweiz CEFL-Titel

Die Danube Dragons haben es geschafft: Mit einem 27:14-Sieg gegen die Calanda Broncos gewinnen sie beim ersten Final-Antreten die CEFL (Central European Football League).

Die Danube Dragons gewinnen die 18. Auflage CEFL Bowl überlegen mit 27:14. Im Duell mit dem Schweizer Meister, der in der Liga noch ungeschlagen ist, setzt sich der amtierende Meister nach einem harten Kampf in Chur (SUI) am Ende doch klar durch. Somit holen die Drachen gleich im ersten Final-Antreten den Titel in der CEFL.

Dragons-Star Madre London machte gleich im Anfangsviertel mit einem Monster-Lauf und dem ersten Touchdown klar, dass man keinen Respekt vor den Lokalmatadoren hat. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es mit 14:14 in die Kabine.

Dragons dominieren zweite Halbzeit

Nach Wiederanpfiff dominierten allerdings die Wiener. Früh im dritten Viertel zog man auf 24:14 davon, Als die Broncos drauf und dran waren das Spiel wieder spannend zu machen, schnappte die bärenstarke Abwehr der Drachen zu. Ein Pass in die Endzone wurde abgefangen und so ging es mit einer komfortablen Führung in das Schlussviertel, ohne auch nur ein einziges Mal in Rückstand gelegen zu sein. Die Dragons verwalteten am Ende die Partie, konnten per Field Goal noch zum 27:14-Endstand erhöhen.

Den Schlusspunkt etzte erneut die Defense, die mit einer Interception 2:44 Minuten vor Schluss das Spiel vorzeitig zu Gunsten der Dragons entscheiden konnten. MvP wurde Corner Back Paul Schachner, der mit der Defense in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen ließ, ehe die große Party steigen konnte.