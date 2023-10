Football soll 2028 in Los Angeles olympisch werden

Bei den olympischen Spielen in Los Angeles könnte Österreich mit Flag Football gleich zwei neue Medaillenchancen erhalten.

Flag Football, Baseball, Kricket, Lacrosse und Squash: Beim IOC-Meeting in Mumbai ab 15. Oktober stehen fünf Sportarten zur Aufnahme ins Olympia-Programm für die Spiele 2028 in Los Angeles an der Tagesordnung. „Die von LA28 vorgeschlagenen Sportarten regen die Fantasie auf dem Spielfeld an und fördern die Kultur. Sie sind relevant, innovativ und gemeinschaftsorientiert und werden in Hinterhöfen, Schulhöfen, Gemeindezentren, Stadien und Parks in den USA und auf der ganzen Welt gespielt“, sagte Casey Wasserman, der Vorsitzende des Organisations-Komitees der US-Metropole.

Vorerst ist nicht bekannt, ob es Auswirkungen auf andere Sportarten haben könnte, die den Teamsportarten zum Opfer fallen könnten.

Aus österreichischer Sicht wäre Flag-Football die größte Medaillen-Chance unter den potentiellen Olympia-Neulingen. Das Herrenteam ist seit 2002 drei Mal Weltmeister geworden, nur die USA hat mit fünf Titeln mehr. Bei der letzten WM 2021 musste man sich im Viertelfinale den Amis geschlagen geben. Bei den Damen konnte man zumindest einmal Silber und drei Mal Bronze holen. Bei Europameisterschaften hingegen haben unsere Flag-Ladies die Nase vorn. Mit fünf Titeln ist man Rekord-Sieger, die Herren konnten erst zwei EM-Titel holen, zuletzt räumten unsere Nationalteams 2017 in Spanien ab. Damals konnte man sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen triumphieren.

NFL macht sich für Flag Football stark

Die besten Chancen auf die Aufnahme könnte Flag Football vor allem dank der größten Sportliga der Welt haben. Die NFL versucht seit einem Jahr Flag Football verstärkt gesellschaftstauglich zu machen. Dafür gab es sowohl vor dem Super Bowl, als auch bei dem London-Spiel vergangenen Sonntag zwischen Jacksonville und Buffalo im Vorfeld ein Flag-Football-Spiel im Vorprogramm.

American Football vs. Flag Football: Wo ist der Unterschied?

Flag Football ist dem "echten" American Football sehr ähnlich. Der größte Unterschied liegt in der Verteidigung.

© GEPA ×

In der, im Vergleich, etwas harmloseren Sportart gibt es keine körperlichen Tacklings, wie in der NFL. Stattdessen zieht der Verteidiger den Angriff an einem Fähnchen (Flag), das am Gürtel des Angreifers hängt. Dadurch wird die Verletzungswahrscheinlichkeit stark reduziert. Die zählweisen bei Touchdowns, und Extrapunkten ist wiederum gleich, wie beim American Tackle Football.

In einer Woche entscheidet sich, ob das ÖOC für LA schon mehr Platz im Flieger einplanen sollte. Denn Pro Team sind 15 Spieler im Kader.