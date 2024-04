62:0 - Vienna Vikings demütigen Salzburg Ducks

Die Vienna Vikings bleiben in der Austrian Football League weiter ungeschlagen. Im Top-Spiel setzten sich die Graz Giants klar gegen die Swarco Raiders durch.

Wer kann diese Wikinger aufhalten? Nach dem Derby-Thriller-Sieg zu Ostern feiern die VIenna Vikings gegen die Salzburg Ducks einen 62:0-Gala-Sieg. Schon zur Pause waren die Hauptstädter nach sechs Touchdowns durch Max Fine (2), Nils Keimel, Fabian Eder, Maximilian Reuter und Max Grünsteidl uneinholbar mit 41:0 in Führung. Den chancenlosen Mozartstädtern gelangen überhaupt nur drei First Downs.

„Wir hab genau gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten mit Offense, Defense und auch Special Teams dominant sein. Das ist uns gelungen. Wir haben einen Punt geblockt und einen Onside Kick erobert. Was mich besonders freut, so gut wie alle Spieler kamen heute zum Einsatz. Bei der Qualität in der Liga ist das nicht selbstverständlich“, war Vikings-Head Coach Benjamin Sobotka nach der Machtdemonstration zufrieden.

Im zweiten Spiel des Tages feierten die Graz Giants ebenfalls einen klaren Heimsieg. Die Raiders Tirol wurden mit 49:21 vom Platz geschossen. Morgen empfangen die Prag Black Panthers noch die Telfs Patriots, ehe nächsten Samstag die Danube Dragons mit einem Heimspiel gegen die Mödling Rangers den vierten Spieltag der AFL-Saison abschließen.