Baseball-Bundesliga legt mit 'Night-Game' los

Zum Wochenende fällt der Startschuss für die österreichische Baseball-Liga! Zum Auftakt kommt es zum 'Night-Game' der Diving Ducks gegen die Grasshoppers.

Baseball-Fans aufgepasst! Nach 172 Tagen Baseball-freie Zeit eröffnet das „Night-Game“ zwischen den Diving Ducks Wr. Neustadt und Vizemeister Grasshoppers Traiskirchen am Freitag die neue Saison der Baseball Bundesliga. Schon am Samstag kommt es erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Rückspiel in Traiskirchen. Außerdem duelliert sich am Samstag der letztjährige Division-West-Sieger Dornbirn Indians im Doubleheader mit den ASAK Athletics Attnang-Puchheim, ehe zwei weitere Doppelduelle am Sonntag die erste Runde beschließen:

Titelverteidiger Vienna Metrostars empfängt Liga-Comebacker Schwechat Blue Bats und die Hard Bulls gastieren im Vorarlberger-Derby bei den Feldkirch Cardinals.

Favoriten in Fan-Umfrage ausgemacht

Bei einer großangelegten Fan-Umfrage werden die beiden letztjährigen Finalisten wieder als die großen Favoriten gehandelt. Während 22% an eine Titelverteidigung der Metrostars glauben, rechnen 21% mit den „großen Wurf“ der Grasshoppers Traiskirchen. Die Detailergebnisse aller Teams finden Sie direkt im Bericht.