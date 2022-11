Basketball-Teamspielerin zieht es nach Italien

Österreichs Basketball-Teamspielerin Sigrid Koizar geht zukünftig in Italien auf Punktejagd.

Sigrid Koizar dribbelt künftig in der italienischen Basketball-Serie A. Die 27-jährige ÖBV-Internationale hat bei San Giovanni Valdarno unterschrieben. Der Club aus der Toskana hält nach sechs Partien in der laufenden Meisterschaft bei nur bei einem Sieg und setzt auf die neue Spielmacherin aus Österreich, die zuletzt für Logan Thunder in Australien aufgelaufen war. Koizar soll am Sonntag bei San Martino di Lupari debütieren.