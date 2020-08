Basketballprofi stirbt während Training

Der nigerianische Basketball-Profi Michael Ojo ist während eines individuellen Trainings in der serbischen Hauptstadt Belgrad im Alter von 27 Jahren gestorben. Nach Angaben seines Ex-Clubs Roter Stern Belgrad vom Freitag brach der 2,16 Meter große Center zusammen und konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

We will never forget you big guy.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/Dw1Ce8T5gj