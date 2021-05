Corona-Schock bei EM in Kiew

Die Badminton-EM in Kiew muss coronabedingt zwei Finalspiele absagen.

Bei der Badminton-EM in Kiew haben die Finalspiele im Männer-Einzel und -Doppel am Sonntag wegen Coronafällen abgesagt werden müssen. Das Einzelendspiel zwischen den Dänen Viktor Axelsen und Anders Antonsen kann wegen eines positiven PCR-Tests von Axelsen nicht stattfinden, das Doppel aufgrund eines positiven Befundes des Deutschen Mark Lamsfuß. Auch ein Schiedsrichter wurde positiv getestet. Das gab der Europa-Verband am EM-Finaltag bekannt.