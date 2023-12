× 16-Jähriges Dart-Genie glänzt bei WM-Debüt

Junioren-Weltmeister Luke Littler wirbelte die Dartsszene am Mittwoch mit einem überragenden WM-Debüt in London auf. Für den zweifache Champion Peter Wright hingegen ist bereits nach der ersten Runde Schluss.

Mit 18 Monaten warf er seine ersten Darts, mit acht Jahren bestritt er sein erstes Turnier, und 2023 krönte sich Luke Littler zum Juniorenweltmeister, wodurch er sich für die derzeit laufende Weltmeisterschaft in London qualifizierte. Und so viel sei gesagt: Bei seiner ersten WM-Teilnahme lieferte der erst 16-Jährige vom ersten Wurf an ab.

Das Toptalent besiegte den Niederländer Christian Kist klar mit 3:0 und ist damit nicht nur der jüngste Spieler, der je ein WM-Spiel gewonnen hat, sondern erzielte mit seinem Durchschnitt von 106,12 Punkten den höchsten Wert aller Spieler in der ersten Runde. Von der Atmosphäre im „Ally Pally“ zeigte sich Littler beeindruckt. „Ich war echt nervös. Ich habe mich nicht einmal denken gehört, weil es so laut war. Ich kann es nicht glauben, dass ich das beim Debüt geschafft habe. Das ist das Größte in meiner Laufbahn“, erklärte der Brite, der in der zweiten Runde auf seinen als Nummer 20 gesetzten Landsmann Andrew Gilding trifft.

Trotz Grinch-Show ist für Wright Endstation

Der zweifache Darts-Weltmeister Peter Wright hingegen musste sich überraschend schon nach seinem ersten Spiel verabschieden. Der 53-Jährige mit dem Spitznamen „Snakebite“ verlor nach schwacher Leistung glatt mit 0:3 gegen den Waliser Jim Williams. Wright lieferte zwar vor der Partie mit seinen grünen Haaren eine große Show, an der Scheibe waren die Leistungen des Schotten aber mehr als durchwachsen. „Um ehrlich zu sein: Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe absolut keine Ahnung, das Training lief noch gut“, sagte der Ex-Champion.