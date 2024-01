Darts-Superstar van Gerwen scheitert sensationell

Der Lauf von Teenager Luke Littler bei der Darts-Weltmeisterschaft in London geht weiter.

Am Neujahrstag zog der 16-jährige Engländer mit einem souveränen 5:1 über den Nordiren Brendan Dolan ins Halbfinale am Dienstag ein. Dort bekommt es "The Nuke" mit dem englischen Ex-Weltmeister Rob Cross zu tun, der zuvor ein denkwürdiges Match gegen Landsmann Chris Dobey mit 5:4 für sich entschieden hatte. Topfavorit Michael van Gerwen ist dagegen überraschend gescheitert.

Van Gerwen verlor sein Viertelfinale gegen den englischen Außenseiter Scott Williams mit 3:5. Der 34-jährige Niederländer war bisher durchs Turnier spaziert und hatte seine ersten drei Partien ohne Satzverlust gewonnen.

Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, legte im Alexandra Palace einen merkwürdigen Auftritt hin. Der Weltmeister von 2014, 2017 und 2019 leistete sich in den ersten Sätzen einige Fehler auf die Doppelfelder. Im Verlauf der Partie wurde aber auch das Scoring immer schwächer. Van Gerwen traf häufig nicht einmal die großen Single-Zahlen. Die Niederlage gegen den ungesetzten Williams war die logische Folge.

WM-Debütant Littler hingegen zeigte sich auf der größten Darts-Bühne weiter unbeeindruckt. Erst vier Sätze hat er in all seinen fünf WM-Spielen bisher abgegeben. Die Erfolge über Christian Kist (3:0), Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1), Raymond van Barneveld (4:1) und nun gegen Routinier Dolan waren allesamt souverän.

In der Weltrangliste verbessert sich Littler bereits in die Top 50. Bei einem WM-Titel, der mit 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) dotiert ist, würde es der junge Engländer sogar unter die besten Zehn schaffen. Das Finale steigt am Mittwoch.

Zunächst wartet aber der 33-jährige Cross, der trotz eines 0:4-Rückstands siegte. Sein Gegner Dobey hatte im Achtelfinale Titelverteidiger Michael Smith aus England mit 4:0 besiegt, die Runde der letzten acht endete nun mit einer schweren Enttäuschung.