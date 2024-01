Das plant Wunder-Teenie Littler mit 230.000-€-WM-Prämie

Was für ein dramatisches und packendes Finale! Doch am Ende geht Darts-Wunderkind Luke Littler (16) als Verlierer von der großen Bühne.

Im Finale der Weltmeisterschaft unterliegt der Teenager seinen Landsmann Luke Humphries (28) mit 4:7! Das Ende einer unglaublichen Siegesserie. Direkt nach Spielende sagt der neue Weltmeister über seine Kontrahenten: "Er wird Darts dominieren, er ist ein unglaubliches Talent", ich musste mir den Titel jetzt holen, weil in den nächsten Jahren ist er (Littler, d.Red.) auf jeden Fall da!"

Littler: "Nächstes Mal komme ich wieder und will das Turnier gewinnen"

Vor der WM war Littler in der Weltrangliste 164 Platz, durch die Finalteilnahme ist er jetzt schon bei 31. Durch den Final-Einzug kassiert der Briten-Teenie 200 000 Pfund (230 000 Euro). Damit ist er für viele wichtige Ranglistenturniere künftig ein Kandidat. Für das Master Turnier Anfang Februar ist das Wunderkind noch nicht qualifiziert, doch bei bedeutsamen Wettbewerben wie dem World Matchplay, dem Grand Slam oder der Premier League dürfte sein Debüt nur eine Frage der Zeit sein.

So geht es jetzt für den Teenie-Star weiter

Der Youngstar hat die Darts-Welt im Sturm erobert. Medien, Fans und Sportfans wie David Beckham, Romeo Beckham, Gary Neville oder United-Spieler Luke Shaw feiern das englische Supertalent. Doch wie geht es für ihn nach dem verpassten WM-Titel und den schwungvollen Wochen jetzt weiter?

Er selbst sagt nach dem Finalspiel: "Ich kann mir jetzt noch ein besseres Auto kaufen, als das, was ich bis zuletzt im Kopf hatte", sagte der 16-Jährige schmunzelnd. Und was ist mit der Rückkehr in die Schule? Dazu sagt er nur: Ich brauche keine Schule mehr, ich habe sie im August schon verlassen. Darts ist von jetzt an mein Leben" so der Engländer gegenüber TV-Sender "DAZN" Ab 18. Jänner starten die Darts Masters in Asien. Ob er im Februar bei den Premier League Darts mitspielt, ist noch nicht bekannt.