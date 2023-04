Auftakt zur Interwetten Austrian Darts Open 2023

Von Freitag bis Sonntag kämpft Europas Darts-Elite in der Steiermarkhalle in Premstetten um den Titel der Austrian Darts Open. Neben Titelverteidiger Michael van Gerwen sind die Lokalmatadore Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez beim 175.000 Pfund (ca. 200.000 Euro) dotierten Turnier dabei.

Die erste Runde der Interwetten Austrian Darts Open startet am Freitag (13 Uhr). Österreichs Vertreter Rowby-John Rodriguez (PDC-Weltranglisten 53.) und Mensur Suljovic (35.) starten in der Abendsession (ab 19 Uhr) in das Turnier. Rodriguez trifft auf den 26-jährigen Engländer Ryan Meikle (45.). Ebenfalls aus England ist der Gegner von Mensur Suljovic. Dieser trifft in Runde eins auf den 32-jährigen Ricky Evans (52.).

Bei einem Weiterkommen würde auf den Wiener bereits eine Hammer-Aufgabe warten. Peter Wright, schottischer Weltmeister aus dem Vorjahr, wäre die nächste Hürde. Auch für Rodriguez wäre mit Dirk van Duijvenbode, aktuelle Nummer elf der Welt, ein harter Brocken aus den Niederlanden in der nächsten Runde.

Gespielt wird bis ins Halbfinale im Modus "Best of 11 Legs". Im Halbfinale wird die Spieldistanz auf "Best of 13 Legs" erhöht. Im Finale am Sonntag geht es im "Best of 15 Legs" um den Titel. Jedes Leg wird im double-out-Modus gespielt.

Beim 175.000 Pfund dotierten Turnier in der Steiermark warten auf den Sieger 30.000 Pfund. Der Vize bekommt immerhin noch satte 12.000 Pfund. Alle Spiele der Interwetten Austrian Darts Open werden auf DAZN übertragen.