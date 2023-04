Freud und Leid bei unseren Darts-Assen in Graz

Bevor am Samstag mit Titelverteidiger Michael van Gerwen das Interwetten Austrian Darts Open so richtig losgeht, gab es schon am Samstag die ersten Überraschungen in der Steiermark.

Wie jedes Jahr versammelt sich die internationale Darts-Elite beim Austrian Darts Open in Graz. Aus heimischer Sicht gab es gleich zu Beginn des PDC-Turniers eine faustdicke Sensation. Der Wiener Hannes "The Ram" Schnier legte gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan (Weltranglisten 88.) eine furiose Aufholjagd hin. Gewann trotz 2:5-Rückstand noch 6:5 und sicherte sich so den Aufstieg in die zweite Runde, wo er am Samstag auf den Ricardo Pietreczko (GER/PDC-72.) trifft.

Zum Abschluss des ersten Tages bekam unser Bester, Mensur Suljovic seinen ersten Auftritt. Der 51-Jährige bezwang Ricky Evans mit 6:4 und hat in der zweiten Runde einen echten Hammer-Gegner zugelost bekommen. In der Abend-Session (ab 19.15 Uhr) muss er Doppel-Weltmeister Peter Wright bezwingen, um die Chance auf den Heim-Titel zu wahren. Im direkten Duell zwischen den beiden hat Suljovic die Nase leicht vorne (13:10). Das letzte Duell im Februar ging aber an den Schotten.

Favoriten geben sich keine Blöße

Weniger gut lief es für die weiteren Österreicher. Marcus Haider verliert sein Erstrundenspiel gegen Luke Woodhouse klar mit 3:6. Auch Shootingstar Rowby John Rodriguez muss sich bei seinem Heimturnier gegen Ryan Meikle 3:6 geschlagen geben.

Die Top-Stars Simon Whitlock, Raymond van Barneveld haben ihre Auftaktspiele souverän für sich entschieden. Am Samstag greift auch Titelverteidiger Michael van Gerwen in der Steiermark in das Geschehen ein, ehe es am Sonntag bei den Finalspielen richtig zur Sache gehen wird.