Suljovic feiert Sensationssieg über Doppelweltmeister Wright

Der zweite Tag bei der Interwetten Austrian Darts Open 2023 in Premstätten bei Graz hat aus österreichischer Sicht eine ordentliche Überraschung eingebracht. Mensur Suljovic gewinnt gegen Doppelweltmeister Peter Wright klar mit 6:1.

Am Freitag sorgte der Wiener Hannes Schnier als Qualifikant für eine Sensation gegen den favorisierten Niederländer Jeffrey de Zwaan. In der zweiten Runde am Samstag war für „The Ram“ gegen den als Nummer acht gesetzten und Weltranglisten-Neunten Nathan Aspinall (ENG) Endstation. Schnier unterlag in der Nachmittagssession im „Best of 11 legs“ klar mit 6:2.

Sensationell weiter hingegen ist Mensur Suljovic. Der 51-Jährige setzt seinen Erfolgslauf in Graz fort und wirft Doppelweltmeister und aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste Peter Wright (SCO) nach einem klaren 6:1-Erfolg aus dem Bewerb. Am Vortag setzte sich der Wiener mit 6:4 gegen Ricky Evans in der ausverkauften Steiermarkhalle durch. Im Achtelfinale am Sonntag wartet entweder Michael Smith (ENG) oder Ricardo Pietreczko (GER).

Die weiteren Österreicher Rowby John Rodriguez und Marcus Haider sind beide am Freitag nach ihrer Auftaktpartie ausgeschieden.

Titelverteidiger Michael van Gerwen greift am Samstagabend (22.20 Uhr) gegen den Schotten John Henderson erstmals in das Geschehen ein.