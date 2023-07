Felix wieder GALLaktisch auf vorletzter Tour-de-France-Etappe

Unser neuer Radheld Felix Gall ist in der Elite der Rad-Welt angekommen. Auf der vorletzten Etappe nach Le Markstein sprintet der Osttiroler auf Platz 2.

Mit einer beeindruckenden Leistung auf der vorletzten Etappe hat Felix Gall die großartige Tour de France abgeschlossen. Der heimische Shooting-Star sprintet auf der harten Bergetappe am Le Markstein auf Platz 2, muss sich nur Superstar Tadej Pogacar geschlagen geben und kommt am 20. Teilstück vor dem drittplatzierten Jonas Vingegaard ins Ziel.

Blutschock nach Crash von Shooting-Star auf vorletzter Tour-de-France-Etappe

Felix Gall: So tickt unser Rad-Held

Rad-Talent stirbt bei Rennen in Oberösterreich

Der Däne wollte vor dem "Schaulaufen" in Paris seine zweite Etappe heuer unbedingt gewinnen, kann sich aber am Sonntag auf Champs-Élysées zum Gesamtsieger krönen. Denn auf der letzten Etappe in Frankreichs Hauptstadt zählt bei der "großen Schleife" heuer traditionell der Nicht-Angriffspakt im Gesamtklassement. Dort belegt Felix Gall bei seiner Tour-Premiere den achten Platz.

In Paris sind zum Schluss noch einmal die Sprinter gefragt. Jasper Philipsen möchte zum Abschluss den fünften Sieg bei der heurigen Frankreich-Rundfahrt holen.