Blutschock nach Crash von Shooting-Star auf vorletzter Tour-de-France-Etappe

Am Samstag findet bei Frankreich-Rundfahrt der letzte Härtetest auf dem Programm. Nach 22 Tagen (mit 2 Ruhetagen) im Sattel schwinden die Kräfte der Fahrer zunehmend. Zu Beginn des 20. Teilstückes erwischte es bei einer Abfahrt gleich ein prominentes Opfer. Der 22-jährige Spanier stürzte und schlug sich dabei ein heftiges Cut über den Augen auf.

Auch Sepp Kuss, der Bergspezialist und Edelhelfer von Gesamt-Leader Jonas Vingegaard verlor die Kontrolle und stürzte ebenfalls. Auch er musste danach von den Ärzten geflickt werden. Beide konnten die Etappe allerdings vorerst fortsetzen.

Carlos Rodriguez is back on the bike after crashing! ????



The Spaniard has a cut to his left elbow and arm, and also above his left eyebrow and a graze on the chin - with blood pouring down his face ????????#TDF2023 pic.twitter.com/uT6fuevtWC