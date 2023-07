Die 48. Junioren-Radrundfahrt in Oberösterreich ist in einer Tragödie geendet

Ein italienischer Nachwuchsfahrer ist nach einem Sturz auf der ersten Etappe von Haid nach Marchtrenk gestorben. Der 17-Jährige war am Freitag in der Abfahrt vom Mistelbacher Berg gestürzt und nach der Erstversorgung per Hubschrauber in das Linzer Kepler-Klinikum geflogen worden. Im Krankenhaus erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Die Auftaktetappe war nach dem Unfall gestoppt worden, die Rundfahrt wird nun komplett abgebrochen.