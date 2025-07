Große Sorge um Wrestling-Ikone Ric Flair: „Betet für mich“

Er gilt als einer der größten Wrestler aller Zeiten – und als unverwüstlich. Doch nun wendet sich Ric Flair (75) mit einer ernsten Botschaft an seine Fans: Der WWE Hall of Famer steht erneut vor einer Operation und bittet öffentlich um Gebete.

Auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichte der 16-fache Weltmeister am Montag einen emotionalen Post: „Surgery coming up. Keep me in your prayers. It's all fragile“ („Operation steht an. Haltet mich in euren Gebeten. Es ist alles fragil.“)

Begleitet wurde die Nachricht von zwei eindringlichen Bildern: eines zeigt frische Hautveränderungen auf Flairs Stirn – mutmaßlich ein Hinweis auf seinen langjährigen Kampf gegen Hautkrebs. Das zweite zeigt alte Klammern an seinem Bauch – eine deutliche Erinnerung an seine schwere Erkrankung im Jahr 2017, als er wegen eines Darmverschlusses in ein künstliches Koma versetzt und notoperiert werden musste.

Seither kämpft sich der Wrestling-Star mit bemerkenswerter Offenheit und Stärke durchs Leben. Immer wieder sprach Flair öffentlich über seine angeschlagene Gesundheit, über Rückschläge – und seine tiefe Dankbarkeit, überhaupt noch am Leben zu sein. „Ich bin ein Überlebender“, sagte er damals.

Auch wenn Details zur bevorstehenden Operation nicht bekannt sind, ist klar: Ric Flairs Gesundheitszustand bleibt ein sensibles Thema. Seine Fans rund um den Globus schicken ihm derweil Genesungswünsche – in der Hoffnung, dass der „Nature Boy“ auch diesen Kampf meistert.

