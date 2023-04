61-facher Handball-Teamspieler Max Hermann beendet Karriere

Der 61-fache Handball-Nationalspieler Max Hermann beendet mit Saisonende seine Kariere.

Der ehemalige Deutschland-Legionär war 2020 nach neun Jahren zum HC Linz zurückgekehrt, wo er als Kapitän fungiert und auch Aufgaben in der Jugendleitung übernommen hat. Auch künftig soll er beim HLA-Club in Sachen Jugendförderung tätig sein, diesbezügliche Gespräche laufen nach HC-Linz-Angaben. Im Viertelfinal-Play-off der HLA trifft Hermann mit Linz ab dem ersten Mai-Wochenende auf Hard.

"In den letzten Jahren gab es einfach zu viele Rückschläge, auch wenn ich mich immer wieder zurückgekämpft habe", wurde der 31-jährige Hermann am Dienstag in einer Linz-Aussendung zitiert. "Aber jetzt mit meinem Knie ist Handball auf höchstem Niveau einfach nicht mehr möglich. Ich werde mich aber nicht komplett zurückziehen und dem HC Linz AG erhalten bleiben."