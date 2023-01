Favoriten stehen bei Handball-WM im Halbfinale

Co-Gastgeber und Europameister Schweden hat am Mittwoch ebenso wie Titelverteidiger Dänemark sowie Frankreich und Spanien das Halbfinale der WM in Schweden und Polen erreicht.

Die Schweden schlugen Ägypten mit 26:22 (14:9) und bekommen es am Freitag mit Rekordweltmeister Frankreich zu tun. "Les Bleus" besiegten Deutschland nach Steigerung in der zweiten Hälfte mit 35:28 (16:16). Dänemark kam dank eines lockeren 40:23 (21:12) gegen Ungarn weiter und trifft nun auf Spanien. Der EM-Zweite setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale gegen Norwegen nach zweimaliger Verlängerung mit 35:34 (29:29, 25:25, 13:12) durch.