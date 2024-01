Eber "Eberhard" ist das Handball-Orakel

Schwein "Eberhard" aus dem Kölner Zoo wird zum Orakel der Handball-Europameisterschaft und tippt am Samstag Deutschland gegen Österreich (20:30 Uhr, ORF 1).

Der drei-jährige Eber vom Clemenshof-Bauernhof im Kölner Zoo soll die deutschen Auftritte der Handball-EM vorhersagen. Und damit auch die Partie gegen Österreich am Samstag (20:30 Uhr).

So läuft das Orakeln

Das Orakeln findet an jedem Spieltag der Hauptrunde um 11:30 Uhr im Zoo statt. Mit Hilfe von drei Futterbällen will man sich hier auf Eberhards tierische Instinkte verlassen. Die Bälle sind in den jeweiligen Flaggen sowie einem Unentschieden markiert. Der erste Ball den Eberhard auswählt prognostiziert den Spielausgang (Sieg-Niederlage-Unentschieden).

Erste Prognose

Heute trifft die deutsche Mannschaft auf Island (20:30 Uhr). Der Spielausgang könnte jedoch jetzt schon entschieden sein. Denn schon am Vormittag orakelte das 300 Kilo schwere „Schweinchen“ das erste Mal und kündigt ein Unentschieden an. Ob das „Glücksschwein“ recht behält, bleibt bis zum Abend offen.