31:34 gegen Deutschland - Österreich verpasst Olympia-Qualifikation

Österreichs Handball Nationaltem verlor am Sonntag im Quali-Showdown gegen Deutschland mit 31:34. Österreich belegt in der Qualigruppe den 3. Platz hinter Kroatien und Deutschland und verpasst das Olympia-Ticket!

Dabei begannen Bilyk & Co. vor 10.000 Fans in Hannover mit viel Druck und gingen 2:0 in Führung. Doch dann kam Favorit Deutschland auf und spielte mit viel Klasse (bei individuellen Fehlern der Österreicher) einen 5-Tore-Vorsprung heraus, den die Österreicher zur Pause noch auf 15:18 verkürzten.

Bis zum Schluss liefen unsere EM-Helden (Platz 8 im Jänner) einem Rückstand hinterher, sie hielten das Match offen, die Partie gegen den EM-Vierten zu drehen, gelang ihnen aber nicht. Deutschland fährt neben dem Tabellen-Ersten Kroatien zur EM, die Österreicher müssen weitere vier Jahre warten.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft", lobte Teamchef Ales Pajovic seine Spieler. "Hut ab vor diesen Jungs. Sie haben Charakter gezeigt und gekämpft." Kapitän Bilyk: "Wir wollten uns diesen Riesentraum erfüllen, es ist sich leider nicht ausgegangen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir weitere Schritte nach vorne machen werden und uns diesem Traum doch noch einmal erfüllen."