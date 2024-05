Handball-Männer lösen WM-Ticket gegen Georgien

Österreichs Handballer haben sich ohne Probleme die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2025 gesichert.

Drei Tage nach dem etwas unrunden Auftritt beim 27:25-Sieg in Tiflis wurden Mykola Bilyk und Co. am Sonntag in Wien ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten Georgien im Play-off-Rückspiel mit 37:31 (21:17) ab. Die ÖHB-Auswahl von Teamchef Ales Pajovic qualifizierte sich damit für das elfte Großereignis seit 2010.

Auslosung 29. Mai

Die Auslosung für die Endrunde in Kroatien, Dänemark und Norwegen (14. Jänner - 2. Februar) steigt am 29. Mai in Zagreb. Bester Werfer Österreichs war Flügel Sebastian Frimmel mit 7 Toren.

Gegen Georgier kein leichtes Spiel

Im Anschluss an die Ehrung von Flügel-Routinier Robert Weber für seine Wahl ins All-Star-Team der historischen Jänner-EM (Platz 8) hatte Österreich in der ersten Hälfte aber neuerlich kein leichtes Spiel. Ein frühes 6:2 (9.) schmolz auf 8:7 (13.), in einer trefferreichen ersten Hälfte blieben die bei der jüngsten EM erstmals bei einer Endrunde vertretenen Georgier immer in Schlagweite.

War die Wurfeffizienz im Vergleich zum Donnerstag klar verbessert und Georgiens Tormann Zurab Tsintsadze diesmal kein großer Faktor, bekam Rot-Weiß-Rot die dynamischen Angriffe der Gäste zu oft nicht unter Kontrolle. Wechselspieler wie Zweiergoalie Florian Kaiper oder Rückraumakteur Markus Mahr konnten aber erhoffte Akzente setzen, im Finish der ersten Hälfte gelang es neuerlich, sich um vier Tore abzusetzen.

Gegen Ende klares Spiel

Georgien um den einmal mehr trefferfreudigen Giorgi Tskhovrebadze ließ sich auch nach Wiederbeginn nicht völlig abschütteln, lag in der 39. Minute aber erstmals fünf Tore hinten (27:22). Österreichs Sieg zeichnete sich da bereits ab, Chancen auf einen klareren Vorsprung ließ man aber immer wieder ungenutzt. Zu Beginn der finalen zehn Minuten war es dann freilich soweit. Vom 33:27 weg spielte Rot-Weiß-Rot das WM-Ticket sicher nach Hause und konnte auch noch Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzminuten verschaffen.