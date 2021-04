Hard verpflichtet Bosnier Predragovic

Hard nutzt die Länderspielpause und bastelt schon am Team für die nächste Saison - die Vorarlbergern haben einen bosnischen Teamspieler unter Vertrag genommen.

Der Handball-Club Hard am Mittwoch für nächste Saison die Verpflichtung von Rückraumakteur Srdjan Predragovic mitgeteilt. Der Bosnier war zuletzt bei CSM Bukarest tätig. Der 1,94 m große Linkshänder absolvierte einige Stationen in Deutschland, unterbrochen 2017/18 mit einem Engagement beim HC Linz (39 Spiele/386 Tore). Vor seinem Wechsel nach Rumänien war er ein knappes halbes Jahr in der Schweiz unter Vertrag. Der 25-Jährige hat in bisher 13 Länderspielen 22 Tore erzielt.

"Mit seinem sehr impulsiven Stil und seiner Wurfgewalt vom Rückraum aus soll Srdjan vor allem das Spiel in der Offensive prägen und für seine Mitspieler die entsprechenden Akzente setzen", sagte Thomas Huemer, Hards Sportlicher Leiter. "Weiters sehen wir ein großes Potenzial, durch seine hervorragende Spielübersicht, aus der Deckung zu leichteren Toren zu kommen."