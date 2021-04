Hartberg-Männer schafften Klassenerhalt

In der österreichischen Volleyall-Bundesliga ist der Abstiegskampf entschieden.

In der Volleyball-Bundesliga der Männer sind am Mittwochabend die beiden letzten Entscheidungen gefallen. Der TSV Hartberg sicherte sich durch einen 3:1-Heimerfolg gegen Union St. Pölten den Klassenerhalt. Auswärts hatten sich die Steirer in drei Sätzen durchgesetzt. Platz fünf holte sich UVC Ried durch ein 3:1 im entscheidenden dritten Duell der "best of three"-Serie gegen TJ Sokol Wien V. Den Meistertitel hatte vergangene Woche überraschend Außenseiter UVC Graz erobert.