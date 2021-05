Hypo NÖ legte gegen Atzgersdorf vor

Im Finale der Frauen-Handball-Liga gelingt Hypo NÖ gegen Atzgersdorf ein gelungener Auftakt.

Hypo Niederösterreich hat das erste Finalspiel in der Handball-Liga der Frauen (WHA) gegen WAT Atzgersdorf gewonnen. Die Rekordmeisterinnen fuhren am Donnerstag einen souveränen 25:20-(13:9)-Sieg ein und stellten in der "best of 3"-Finalserie auf 1:0. An deren Ende könnte für Hypo der 43. Meistertitel der Clubgeschichte stehen.

"Das erste Finale zu gewinnen, war extrem wichtig. Wir werden jetzt regenerieren und hoffentlich schon am Sonntag (18.10 Uhr; Anm.) den Titel einfahren", sagte Hypos Johanna Schindler. "Wir haben in der Anfangsphase dumme Fehler begangen, Bälle verloren. Das hat uns das Spiel gekostet", meinte WAT-Akteurin Johanna Reichert, mit sieben Toren die beste Werferin des Tages.