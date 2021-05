Krems und Fivers ziehen ins Halbfinale ein

Mit UHK Krems und die Fivers Margareten stehen bereits zwei Halbfinalisten fest - HSG Graz holt Platz neun, Linz beendet Saison als Letzter.

UHK Krems und die Fivers Margareten sind als erste Teams ins Halbfinale der Handball-Liga eingezogen. Krems gewann in Ferlach 37:24 (21:11) und damit auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie ("best of three"). Der Cupsieger aus Margareten behielt auch im dritten Duell mit Westwien binnen kurzer Zeit die Oberhand, stellte mit einem 28:27 (12:8) auswärts ebenfalls auf 2:0 und trifft nun auf Krems.



Die zweite Semifinal-Paarung entscheidet sich jeweils in einem Spiel drei zwischen Schwaz und Bregenz sowie Hard und Bärnbach/Köflach. Platz neun geht an die HSG Graz, die sich dank eines 32:30-Auswärtssieges beim nun als Schlusslicht feststehenden HC Linz mit 2:0 durchsetzte.



Der seit November ungeschlagene Bonusrunden-Sieger Krems lag gegen die verletzungsgeplagten Kärntner nie in Rückstand, hatte schon zur Pause einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgeschossen. Knapper war das Wiener Derby, Westwien erging es allerdings ähnlich. Nach der Cup-Niederlage und dem klaren 27:35 im ersten Spiel stand man gegen die Fivers um Teamspieler Lukas Hutecek (sieben Tore) erneut auf verlorenem Posten.