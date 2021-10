Olympia-Heldin Plank stürmt in Moskau-Finale

Bei ihrem erstem Auftritt nach Olympia-Bronze beweist Bettina Plank all ihre Klasse. Mit einer tollen Siegesserie steht die Österreicherin in Moskau im Finale.

Karateka Bettina Plank ist am Freitag mit vier Siegen in vier Kämpfen in ihr erstes Turnier nach dem Gewinn von Olympia-Bronze gestartet. Die Vorarlbergerin zog damit beim Premier-League-Turnier in Moskau im Finale der Kumite-Klasse bis 50 kg. Finalgegnerin ist am Sonntag Moldir Schangbyrbay, gegen die Kasachin gewann Plank bei den Tokio-Spielen 4:3. Plank siegte gegen Aleksandra Mihailova (LAT) 5:0, Ursa Haberl (SLO) 8:1, Karmen Klement (HUN) 2:0 und Jelena Pehar (CRO) 5:0.

"Es war schwierig in den Wettkampf reinzukommen", sagte die 29-jährige Plank. "Ich bin körperlich müde, aber sehr froh, dass ich im Finale stehe."