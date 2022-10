Iranische Kletterin legt Kopftuch ab - jetzt ist sie verschwunden

Irans Klettermeisterin Elnas Rekabi sorgte im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul für einen Tabu-Bruch. Die Sportlerin nahm das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch ab und sorgte damit in ihrer Heimat für einen Skandal. Nun ist Rekabi spurlos verschwunden.

BREAKING: Iranian athlete Elnaz Rekabi, who went viral after refusing to wear a headscarf while competing in Seoul, had her phone and passport confiscated. Her current status is unknown - BBC pic.twitter.com/QxiRXEQHXp