× Kuhn-Geschwister schreiben Wasserski-Geschichte

Nicola und Dominic Kuhn zählen nicht nur zu den erfolgreichsten Wasserskiläufern Österreichs, sondern schreiben heuer auch bei der Europameisterschaft im italienischen Recetto EM-Geschichte.

Nicola Kuhn vom Union WSV Linz Donau holt als erste Österreicherin seit 22 Jahren bei einer Europameisterschaft eine Medaille. Mit 5730 Punkten erreichte sie Platz drei im Trick Bewerb und überreichte sich selbst ihr schönstes Geschenk zum 23. Geburtstag in Form von EM-Bronze. Zusammen mit Bruder Dominic, für den es die erste Teilnahme bei einer EM in der Allgemeinen Klasse war, holte Team Österreich die Bronzemedaille in der Team-Wertung. Das ist Österreichs erste Medaille in dieser Kategorie überhaupt.

Vor den Europameisterschaften in der Allgemeinen Klasse fand in Fischlham (Oberösterreich) die U21-Europameisterschaft statt. Hier durfte sich der Linzer Dominic Kuhn gleich doppelt freuen: Nach Bronze im Trickbewerb, sichert sich der Oberösterreicher auch in der Kombination mit einem fünften Platz im Springen und neuntem Platz im Slalom ebenso die Bronze-Medaille.

„Ich wollte eine Medaille, nun darf ich mich über zwei Podestplätze freuen - ich bin überglücklich. Um eine Kombinations-Medaille zu holen, muss man in allen Disziplinen top sein", strahlte Kuhn.

Somit können die Geschwister Kuhn auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Denn neben den Medaillen bei den Europameisterschaften gewannen beide den Staatsmeistertitel im Trick und holten jeweils zwei Landesmeistertitel.