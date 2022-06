Weißhaidinger Diskus-Vierter in Turku

Lukas Weißhaidinger hat am Dienstag beim Continental-Tour-Meeting der Diskuswerfer in Turku den vierten Platz belegt.

Der 30-jährige Oberösterreicher, der es auf 67,16 Meter brachte, war bis vor dem letzten Durchgang noch Zweiter, rutschte dann aber noch vom Podest. Sieger wurde der schwedische Olympiasieger und Weltranglistenerste Daniel Stahl (70,62) vor dem Litauer Andrius Gudzius (68,09) und dem slowenischen dreifachen Diamond-League-Sieger Kristjan Ceh (67,76).

"Ich kann gut damit leben. Mit so einer starken Weite hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gerechnet. Solange ich nicht bei der WM oder bei der EM Vierter werde, ist alles gut", sagte Weißhaidinger. Ab sofort ist Regeneration angesagt. "Jetzt muss ich jedenfalls meine Wunden lecken. Mein Rücken schmerzt vom vielen Fliegen, ich bin ziemlich müde", verlautete Österreichs Aushängeschild. Kein Wunder nach fünf Wettkämpfen innerhalb von zwölf Tagen.

Vor der WM in den USA (Mitte Juli) warten mit den Staatsmeisterschaften in St. Pölten (26. Juni) und dem Diamond-League-Meeting in Stockholm (30. Juni) noch zwei Aufgaben.