Mahalbasic glänzt bei Monaco-Debüt

Der österreichische Center packte neun Mal an Brettern zu - die Monegassen mühten sich zu 76:69 gegen Schlusslicht Boulazac Basket.

Rasid Mahalbasic hat am Samstag ein erfolgreiches Debüt in der französischen Basketball-Liga LNB gegeben. Der Center aus Klagenfurt war beim mühevollen 76:69 seines neuen Clubs A.S. Monaco gegen Nachzügler Boulazac Basket bester Rebounder. Er packte neun Mal an den Brettern zu. Zudem steuerte der 30-Jährige vier Punkte und einen Assist in 13:48 Minuten Spielzeit bei.



Mahalbasic und Monaco sind bereits am Montag wieder im Einsatz. Dann geht es auswärts gegen Nanterre.