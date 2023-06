Mountainbike-Ass Höll feiert Sieg bei Heimweltcup in Leogang

Lokalmatadorin Valentina Höll hat in überlegener Manier erstmals den Mountainbike-Downhillweltcup in Leogang gewonnen.

Die 21-jährige Weltmeisterin raste am Samstag im zweiten Saisonrennen 4,3 Sekunden vor der Schweizerin Camille Balanche zum Sieg. Dritte wurde die beim Saisonauftakt in der Schweiz erfolgreiche Britin Rachel Atherton. Für die zuletzt in Lenzerheide viertplatzierte Höll ist es der fünfte Weltcuptriumph in ihrer Elitelaufbahn.

"Leogang ist so ein hartes Rennen. Letztes Jahr war ein Desaster, ich war schon ein paar Mal so nah dran. Jetzt hat es geklappt, das ist fantastisch. Es fühlt sich so gut an", meinte die in Leogang in den vergangenen Jahren mehrfach gestürzte Höll. Im Gesamtklassement ist die Saalbacherin vor der dritten Station Anfang Juli in Italien hinter Balanche und der sechsfachen Weltcupgesamtsiegerin Atherton Dritte.

Anschließend stand in Salzburg noch das Männer-Finale mit Andreas Kolb auf dem Programm. Die Rennen der olympischen Cross-Country-Disziplin finden am Sonntag statt.