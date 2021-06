ÖKV-Duo Lehaci & Schwarz im EM-Finale

Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz sind bei der Kanu-Sprint-EM in Posen (Poznan/Polen) in das 500-m-Finale eingezogen.

Die Österreicherinnen beendeten das Semifinale am Freitag mit 0,3 Sek. Rückstand auf die Russinnen Natalja Podolskaja/Swetlana Tschernigowskaja als Zweite. Das ÖKV-Duo erreichte zudem mit ex aequo drittbester Zeit aber als Vierte gereiht das Halbfinale über 200 m. Dieses steht am Samstag um 9.00 Uhr auf dem Programm, das Finale über 500 m um 11.32 Uhr.

Lehaci/Schwarz bestätigen damit ihre gute Form, zuletzt gewannen sie in Barnaul (Russland) beim aber nicht topbesetzten Weltcup ihre beiden Rennen. Über 500 m ist der Kajak-Zweier auch für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.