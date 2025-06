ÖLV-Ass pulverisiert Rekord & löst WM-Ticket

Ein Jahr nach dem überraschenden Final-Einzug bei der EM in Rom machte Mittelstreckenläufer Raphael Pallitsch den nächsten Schritt Richtung Weltklasse - und das bei seinem ersten Saison-Auftritt!

Beim Golden-Spike-Meeting in Ostrau verbesserte der 35-jährige Burgenländer am Dienstag die von ihm gehaltene ÖLV-Bestmarke aus 2024 um über eine halbe Sekunde auf 3:32,96 Minuten und blieb damit auch unter dem Limit für die WM in Tokio (3:33,00).

Diessl Dritter über 110 m Hürden

In dem schnellen Rennen, das der kenianische U20-Weltrekordler Kipkosgei Koech in 3:29,05 gewann, wurde Pallitsch Achter. "Mir ist ein taktisch kluges Rennen gelungen. Im Finish hatte ich noch genug Reserven, und wie ich dann auf der Zielgeraden die Zeit gesehen habe, war ich überrascht, wie schnell es noch geworden ist. Ich bin sehr glücklich, die Direktqualifikation für die WM geschafft und natürlich auch die Schallmauer von 3:33 Minuten geknackt zu haben."

Über 110 m Hürden belegte Enzo Diessl in 13,25 Platz 3.