Österreich-Duo überraschend im Viertelfinale

Suljovic besiegte Kim Huybrechts 4:1, Rodriguez setzte sich gegen Dimitri van den Bergh 4:2 durch. Österreichs Gegner in der Runde der letzten acht ist am Sonntag Nordirland.

Rowby-John Rodriguez pulls off a huge win over Dimitri Van den Bergh to send Austria through to the quarter-finals.



Fourth seeds Belgium are sent packing! pic.twitter.com/7sEbMP7bcQ