Österreicherinnen verpatzen Cross-Countri-Rennen bei Weltcup-Auftakt in Nove Mesto

Mountainbike: Osl in Houffalize auf Platz drei Weltcup-Titelverteidigerin Elisabeth Osl hat sich beim Mountainbike-Klassiker in Houffalize im Spitzenfeld zurückgemeldet. Mit einem dritten Platz in Belgien schaffte die Tirolerin im zweiten Saisonrennen den Sprung auf das Podest und ließ damit ihren 13. Rang beim Auftakt in Dalby Forest vergessen. Der Sieg ging an die Südtirolerin Eva Lechner.