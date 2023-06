Österreichs Männer-Team bei 3x3-Heim-WM im Viertelfinale

3x3-Basketball-Nationalteam startet mit zwei Siegen in Heim-WM Österreichs 3x3-Basketballer haben am Mittwoch mit zwei Siegen ins Geschehen bei der Weltmeisterschaft auf dem Rathausplatz in Wien eingegriffen. Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner sowie Team-Neuling Rashaan Mbemba bezwangen im Pool B Slowenien 21:15 und Australien 17:15.