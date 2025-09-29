Pabinger gewinnt Debüt in USA mit 15 Minuten Vorsprung

Anna Pabinger hat bei ihrem Ironman-Debüt in den USA für eine Überraschung gesorgt. Die Oberösterreicherin gewann in Chattanooga mit über einer Viertelstunde Vorsprung und sicherte sich das Ticket für die Ironman-WM 2026.

Die Oberösterreicherin Anna Pabinger hat bei ihrem ersten Ironman über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in Chattanooga für eine Überraschung gesorgt. Die amtierende Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz setzte sich nach einer starken Aufholjagd im Marathon durch und gewann das Rennen in 8:38:55 Stunden.

Überlegener Sieg in den USA

Pabinger siegte mit über einer Viertelstunde Vorsprung auf die US-Amerikanerin Jodie Robertson. Der Erfolg bei ihrem Ironman-Debüt war umso bemerkenswerter, als die 36-Jährige sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzte.

WM-Ticket für 2026 sicher

Mit dem Sieg sicherte sich die Oberösterreicherin ein Ticket für die Ironman-Weltmeisterschaft 2026. Der Erfolg in Tennessee unterstreicht die starke Form der amtierenden Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz, die nun auch auf der Langdistanz überzeugen konnte.