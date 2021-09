Para-Star verliert seine Gold-Medaille

Für Kugelstoßer Ziyad Zolkefli wurden nur drei Minuten zum bitteren Verhängnis!

Ist das ärgerlich! Der Malaysische Kugelstoßer Ziyad Zolkefli hat seinen sicheren Paralympics-Sieg inklusive Weltrekord (in Startklasse F20) verloren, nachdem er drei Minuten zu spät erschien. Besonders in seiner Heimat sorgt dieser kuriose Fall für mächtig Wirbel. Landesweit berichten einheimischen Medien über sein bitteres Schicksal. Selbst Premier-Minister Ismail Sabri Yaakob meldete sich zu Wort, forderte alle Bürger des Landes auf, für den Sport-Star zu beten.

Doch wie ist es erst soweit gekommen?



Kurz vor ihrem Start oder Wettkampfbeginn müssen die Leichtathleten in einem sogenannten Callroom (eine Art Vorstartraum) zu einer bestimmten Uhrzeit A, um dann mit anderen Teilnehmern ihrer Disziplin ins Stadion einzulaufen. Das Problem: Ziyad Zolkefli kam nicht rechtzeitig zu diesem Treffpunkt, so wie auch seine Konkurrenten Jordi Patricio Congo Villalba aus Ecuador und der Australier Todd Hodgets.



Nach einem Protest der Para-Sportler durften sie dennoch antreten. Die Organisatoren wollten Zolkefli und die beiden anderen Athleten nicht vorab vom Wettbewerb ausschließen, damit sie im Nachhinein einen plausiblen Grund für ihr Zuspätkommen hätten, nennen können.



Ein Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitee (IPC): „Sie waren zu spät, sie hatten vielleicht einen logischen Grund für ihre Verspätung. Deshalb haben wir ihnen erlaubt am Wettkampf teilzunehmen und sich die Fakten später anzuschauen.“

Ukrainer nun neuer Gold-Sieger und Weltrekordhalter

Doch nach dem Wettkampf soll ein Schiedsrichter festgestellt haben, dass Zolkefi und die zwei anderen Athleten keinen gerechtfertigen Grund für das Zuspätkommen parat hatten. Somit blieb die Disqualifikation bestehen, auch eine Berufung wurde abgelehnt.



Echt bitter! Denn Zolkefi warf die Kugel im dritten Versuch 17,91 Meter weit. Das wäre Weltrekord. Wegen drei Minuten sieht der Malaysier nun in die Röhre. Der Ukrainer Maksym Koval wurde nachträglich zum neuen Sieger und auch Weltrekordhalter (17,34 Meter) erkannt.