Pogacar triumphiert nach Klo & 100-km-Flucht
Historisches WM-Gold

Pogacar triumphiert nach Klo & 100-km-Flucht

28.09.25, 16:09
Tadej Pogačar schrieb bei der Straßen-WM in Ruanda Radsport-Geschichte. Der 27-jährige Slowene holte zum zweiten Mal nach 2024 im selben Jahr WM-Gold, nachdem er zuvor schon die Tour de France gewonnen hatte.

In der Anfangsphase des WM-Höhepunktes am Sonntag musste er wie Mitfavorit Remco Evenepoel und weitere Kollegen einen WC-Stopp einlegen. Doch auch das am Schlusstag der Rad-WM in Ruanda kursierende Magen-Darm-Virus konnte Tadej Pogačar stoppen.

Entscheidende Attacke 104 km vor Ziel

104 Kilometer vor Schluss der brutalen 267,5-km-Konkurrenz in Kigali, auf der es über 5.475 Höhenmeter ging, machte der Tour-de-France-Sieger ernst.

Nur Österreich-Rundfahrt-Sieger Isaac Del Toro konnte Pogačars Angriff entgegenhalten, musste den Slowenen aber 66 km vor dem Ziel ziehen lassen.

Im Ziel hatte Pogar nach 6:21:20 Stunden eineinhalb Minuten Vorsprung auf Olympiasieger Evenepoel, der sich nach Zeitfahr-Gold zum Abschluss der WM mit Straßen-Silber begnügen musste. Bronze ging an den Briten Ben Healy. Österreicher war keiner am Start.

