Polcanova holte nach Aufgabe der Gegnerin EM-Gold

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova hat sich am Sonntag zur Doppel-Europameisterin von München gekürt.

Ihre deutsche Gegnerin Nina Mittelham musste im dritten Satz nach zwei mit 9:11 und 2:11 verlorenen Sätzen verletzt aufgeben, das Finale wurde mit 4:0 für Polcanova bewertet. Polcanova hatte mit der Rumänin Bernadette Szocs auch Frauen-Doppel-Gold geholt.

Es war die insgesamt zehnte EM-Gold-Medaille für Österreichs Tischtennis, aber erst die zweite im Einzel nach Liu Jia 2005 in Aarhus (DEN). Österreich steht damit bei den European Championships in München, wo in neun Sportarten EM-Medaillen vergeben wurden, bei vier Gold- und je zwei Silber- und Bronze-Medaillen.