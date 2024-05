Premier League: Historischer Titel für Darts-Wunderkind

Darts-Teenager Luke Littler hat seinen Siegeszug fortgesetzt und den bisher größten Titel seiner Laufbahn eingefahren.

Der 17-jährige Engländer gewann am Donnerstagabend in London die Premier League und ließ damit gleich in seiner Debütsaison die gesammelte Weltelite hinter sich. Littler gewann das Finale gegen den englischen Weltmeister Luke Humphries mit 11:7 und schaffte dabei einen selten Neun-Darter, bei dem die 501 Punkte mit neun Würfen auf null gestellt werden.

"The Nuke", wie Littler genannt wird, erhält ein Preisgeld von 275.000 Pfund (gut 320.000 Euro).