Pink Pogacar mit nächster Machtdemonstration bei Giro d'Italia

Der Slowene Tadej Pogacar dominiert den Giro d'Italia weiter nach Belieben.

Der 25-Jährige gewann einen Tag nach seinem Zeitfahrsieg auch die zweite Bergankunft der Rundfahrt am Samstag in Prati di Tivo. Bei seinem bereits dritten Etappenerfolg war der Giro-Debütant am Ende des 14 km langen Schlussanstieges im Bergaufsprint einer kleinen Spitzengruppe vor dem Gesamtklassementzweiten Daniel Felipe Martinez (Bora) und Ben O'Connor (Decathlon) wieder klar der Stärkste.

Pogacar wurde bis fünf Kilometer vor dem Ziel auf 1.450 m Seehöhe einmal mehr mustergültig von seinem UAE-Teamkollegen Felix Großschartner unterstützt. Im Gesamtklassement baute der Slowene seinen Vorsprung durch die Zeitbonifikation im Ziel auf 2:40 Minuten aus. Dritter ist nach acht Tagen weiterhin der Waliser Geraint Thomas (Ineos), der im Sprint zwei Sekunden verlor und nun 2:58 Minuten hinter dem Mann im Rosa Trikot liegt. Am Sonntag warten vor dem ersten Ruhetag hügelige 214 km von Avezzano nach Neapel.