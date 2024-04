Roglic verfährt sich und gewinnt Baskenland-Auftakt

Der Slowene feierte trotz eines kurzen Umweges sieben Sekunden vor Jay Vine (UAE) und zehn vor Mattias Skjelmose seinen ersten Sieg im Bora-Dress. Auch der nach 200 m in einer Kurve gestürzte Remco Evenepoel als Vierter (+11) und Titelverteidiger Jonas Vingegaard als Fünfter (15) landeten im Spitzenfeld.

#Itzulia, Stage 1 (10.0 km, ITT)



Primoz Roglic's ITT time could have been even better at finish.pic.twitter.com/QnUNCq2ISZ