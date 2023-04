Todes-Drama bei Traditions-Pferderennen in England

Schreckliche Szenen überschatten das 175. Jubiläum des Grand National vor den Toren Liverpools, einem der größten Pferderennen Großbritanniens. Das 10-jährige Rennpferd Hill Sixteen kommt zu Beginn des Rennens auf tragische Weise zu Sturz, bricht sich dabei das Genick und erliegt wenig später seinen Verletzungen.

"Hill Sixteen hat sich während dem Rennen eine unheilbare Verletzung zugefügt", bestätigte auch ein Sprecher der Jockeys. Bei dem Sturz kamen auch zwei weitere Pferde zu Fall. Nach ersten medizinischen Untersuchungen ist ihnen aber zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Insgesamt schafften es von 39 gestarteten Tieren nur 17 ins Ziel.

This is the murder of Hill Sixteen.

Killed at the Aintree Randox Grand National. Killed for entertainment and money by people who are lower than paedophiles and rapists. The lowest of the low. They should cease to exist. pic.twitter.com/enhwPi4QkE