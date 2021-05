Bei der Olympia-Qualifikation im schweizerischen Luzern steht Österreichs Ruder-Vierer im Semifinale.

Der österreichische Ruder-Vierer ohne Steuermann ist am Samstag auf dem Rotsee bei Luzern in der letzten Qualifikationsregatta für die Olympischen Spiele direkt ins Semifinale eingezogen. Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld reichte in 6:10,59 Min. Rang zwei hinter Kanada zum Erreichen der für Sonntag (10.28 Uhr) angesetzten Vorschlussrunde. Die übrigen beiden ÖRV-Boote mussten allerdings in Hoffnungsläufe.

Lukas Reim wurde im Einer in 7:25,29 Min. Dritter seines Vorlaufs, nur der Sieger kam direkt weiter. Der mit Paul Sieber und Julian Schöberl besetzte rot-weiß-rote Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer blieb als Vierter seines Heats in 6:43:20 Min. rund neun Sekunden hinter dem für den Direktaufstieg erforderlichen zweiten Platz. Die beiden Hoffnungsläufe mit ÖRV-Beteiligung sind für (den heutigen) Samstag für den Zeitraum 16.30 bis 17.15 Uhr angesetzt.

Die österreichischen Frauen-Boote von Magdalena Lobnig im Einer sowie Louisa Altenhuber und Valentina Cavallar im Leichtgewichts-Doppelzweier haben bereits in früheren Regatten Olympia-Quotenplätze geholt.