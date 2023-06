Schock beim Ocean Race: Orcas attackieren Boote

Die beängstigende Begegnung zwischen den Schwertwalen und den VO65-Booten, die nur einen Teil der Weltumseglung bestreiten, fand am Donnerstag westlich von Gibraltar im Atlantik statt. Betroffen waren die Teams Jajo aus den Niederlanden und Mirpuri Trifork Racing aus Portugal. Beide Teams teilten anschließend mit, dass es keine Verletzten oder Schäden gegeben habe, obwohl die Orcas gegen die Boote stießen.

In einem Fall sollen die Meeressäuger auch die Yacht gerammt sowie in die Ruder gebissen haben. Jajos Skipper Jelmer van Beek berichtete von See: "Vor 20 Minuten wurden wir von Orcas angegriffen. Sie kamen direkt auf uns zu und schlugen auf die Ruder ein. Es war beeindruckend, die Orcas zu sehen. Wunderschöne Tiere, aber auch ein gefährlicher Moment für uns als Team." Die Segel-Crew reagierte ruhig. "Wir nahmen die Segel herunter und verlangsamten das Boot so schnell wie möglich. Nach ein paar Angriffen zogen sie sich glücklicherweise zurück. Das war ein beängstigender Moment", sagte Van Beek.

